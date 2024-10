​CV Interilhas com viagens extra na rota Santiago/Maio/Santiago nos dias 1 e 3 de Novembro

A CV Interilhas anunciou hoje, 18, na sua página na rede social, Facebook, que irá realizar nos dias 1 e 3 de Novembro, viagens extra na rota Santiago/Maio/Santiago.

Segundo a empresa cabo-verdiana de transporte marítimo, as viagens extra na rota Santiago/Maio/Santiago nos dias 1 e 3 de Novembro é devido à grande procura de bilhetes para o feriado de 1 de Novembro, Dia de Todos os Santos.

Neste sentido, a empresa convida as pessoas a aproveitar esta oportunidade para visitar a ilha do Maio, durante o feriado e fim-de-semana prolongado, “viajando com segurança e conforto”.

A CV Interilhas avisa que os bilhetes já estão disponíveis para venda nas suas agências e online, através do link https://www.cvinterilhas.cv/buy.