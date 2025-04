Ligação marítima com o Maio só na próxima quarta-feira

Próxima viagem entre a cidade da Praia e a ilha do Maio está agendada para 30 de Abril, uma vez que este domingo não estão previstas ligações.

De acordo com a programação da CV Interilhas, o navio Dona Tututa fará a ligação Praia-Maio na quarta-feira, 30, com partida prevista para às 07h00, e no sábado, 03 de Maio, às 15h00.

As ligações marítimas com a ilha do Maio têm estado condicionadas desde o encalhe do navio Liberdadi, ocorrido na semana passada, o que provocou alterações na rota do Sotavento e impactou também a Linha Redonda.

A última ligação com o Maio foi realizada na passada quinta-feira, registando-se alguns atrasos.

Entretanto, as ligações aéreas com a ilha decorrem com normalidade, com voos às terças-feiras, sextas-feiras e domingos.