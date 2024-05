Viagem Santiago/Maio/Santiago: Navio Kriola leva passageiros e Dona Tututa cargas

A CV Interilhas (CVI) informa que, devido ao mau tempo verificado nos últimos dias, o Porto da cidade do Inglês, na ilha do Maio, ficou assoreado o que impede a operação em segurança do Navio Kriola e respectiva utilização da rampa no Porto Inglês. Neste sentido, a CVI anuncia que tiveram que gerar um plano de contingência em que o navio Kriola vai transportar os passageiros e Dona Tututa vai abastecer a ilha.

Numa publicação na rede social Facebook, a CV Interilhas avisa que gerou um plano de contingência e alterou o seu modelo operacional para garantir apenas o transporte de passageiros com o Navio Kriola que realizará duas viagens, Santiago/Maio/Santiago programadas para esta sexta-feira, 24, por impossibilidade de utilizar a rampa do Porto.

Mas, para assegurar o abastecimento da ilha do Maio, a CVI explica que irá utilizar o navio Dona Tututa que fará uma viagem, Santiago/Maio este sábado, 25, para o escoamento de carga para a Ilha, e fará uma segunda viagem Maio/Santiago no dia 28 de Maio, por forma a permitir escoar a carga retida na Ilha do Maio.

A CV Interilhas esclarece que estas duas viagens do navio Dona Tututa não serão transportados passageiros com origem e destino à Ilha do Maio.

Na mesma linha, garante que esta situação está a ser avaliada em conjunto com as autoridades portuárias para mitigar o impacto para a população da Ilha do Maio.

“A CVI e as autoridades competentes encontram-se a diligenciar um plano de contingência que permita garantir tão breve quanto possível o restabelecimento da operação normal na Ilha do Maio na rampa do Porto Inglês”, assegura.