CV-Interilhas garante retomada das operações Santiago-Maio após avaliação das condições Meteo-Oceanográficas

A CV-Interilhas, empresa que opera no serviço de transporte interno marítimo de passageiros e cargas, anunciou hoje que está a acompanhar as condições meteo-oceanográficas e que vai retomar as operações Santiago-Maio, logo que for seguro.

O Comunicado da CV-Interilhas que foi publicado na sua página do Facebook, vem na sequência do comunicado anterior sobre a suspensão das ligações entre as ilhas de Santiago e Maio programadas para domingo, às 11h00, e Maio/Santiago às 14h00, devido às más condições do mar.

“Hoje dia 14 de Agosto, e conforme noticiado pelo IMP, as barras e os portos do Arquipélago de Cabo Verde estão limitados ao trâfego marítimo, estando sujeitas a forte ondulação, em especial na região do Maio, condicionando as viagens entre a Ilha de Santiago e a Ilha do Maio”, escreveu a companhia no comunicado.

Todos os passageiros afectados pelas alterações e cancelamentos deverão contactar o serviço de apoio a clientes, cofnorme informou.