CV Interilhas anuncia cinco ligações semanais com a ilha do Maio a partir desta terça-feira

​A CV Interilhas anunciou hoje o reforço da programação de viagens com destino à ilha do Maio, com cinco ligações semanais entre as ilhas de Santiago e Maio, a vigorar entre os dias 15 e 27 de Julho.

A medida inclui a entrada do navio Dona Tututa nesta rota, que realizará duas viagens por semana, complementando as operações já previstas com o navio Kriola. De acordo com a nova programação, o navio Dona Tututa fará ligações às terças-feiras (15 e 22 de Julho) e aos domingos (20 e 27), enquanto o navio Kriola assegurará as viagens às quartas-feiras (16 e 23) e sextas-feiras (18 e 26). Aos domingos, ambos os navios operam em horários distintos, reforçando a frequência de transporte nesse dia. A CV Interilhas sublinhou que esta alteração ao modelo operacional demonstra o compromisso da empresa com a comunidade maiense, assegurando “maior regularidade e fiabilidade no serviço público de transporte marítimo interilhas”.

