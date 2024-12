Jovens do Barreiro (Maio) promovem segunda edição do Natal Solidário na cidade da Praia

Os Jovens do Barreiro, da ilha do Maio, residentes na cidade da Praia realizaram, no sábado, a segunda edição do Natal Solidário-Jogos Beneficente, no polidesportivo do Bairro Craveiro Lopes, visando arrecadar donativos para a ilha.

Sob o lema “O melhor presente do Natal é ver 1 sorriso nas crianças”, a iniciativa tem o objectivo primordial de arrecadar donativos para promover um Natal diferente às crianças da ilha do Maio, sobretudo da localidade que representam. A organização arrecadou doações de brinquedos, materiais escolares, alimentos e vestuários, entre outros. Segundo o mentor deste projecto, Patrick Spencer, esta campanha de doação surge na sequência da primeira, realizada o ano transacto, em que “houve muita coparticipação das pessoas”, pelo que idealizou este ano, como forma de dar continuidade a iniciativa, “para levar um sorriso às crianças da ilha do Maio. Os produtos arrecadados, serão enviados para a ilha do Maio para serem distribuídos.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.