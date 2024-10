PN apreende 68 embalagens de materiais pirotécnicos no Porto de Mindelo

A Secção Fiscal da Polícia Nacional, em colaboração com a Alfândega do Mindelo, apreendeu, no dia 8 de Outubro, 68 embalagens de materiais pirotécnicos provenientes de Portugal. A operação ocorreu em um dos armazéns da ENAPOR, localizado no Porto de Mindelo, São Vicente.

Conforme o comunicado oficial da Polícia Nacional, os materiais estavam acondicionados num volume que continha diversos artigos. Durante a acção, um cidadão de nacionalidade cabo-verdiana foi identificado como responsável pelo envio ou posse dos materiais. A pirotecnia inclui, dentre outras coisas, os fogos de artifício, palitos de fósforo, dispositivos pirotécnicos para acionamento de assentos ejectores, para inflar o sistema de airbags, balizamento e emergências de embarcações em alto mar através de foguetes sinalizadores, sinais de fumaça, entre outros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.