GAO inicia 2º missão de avaliação em Cabo Verde

O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) realiza, entre os dias 4 e 8 de Novembro, a segunda missão de avaliação do GAO em 2024, na cidade da Praia, com o objectivo de reforçar a transparência e a prestação de contas no Apoio Directo ao Orçamento de Cabo Verde.

Realizada no âmbito do Memorando de Entendimento para o Apoio Directo ao Orçamento de Cabo Verde, segundo um comunicado do Governo, a missão contará com a participação dos seis parceiros que actualmente integram o grupo, nomeadamente, Luxemburgo, União Europeia, Espanha, Portugal, Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Mundial, tendo a correspondência do grupo em 2024 assumida pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD).

O Apoio Directo ao Orçamento desempenha um papel fundamental na ajuda pública ao desenvolvimento, contribuindo para a transparência e a prestação de contas. A missão avaliará a situação macroeconómica, fiscal, financeira e da dívida do país, além dos avanços nas políticas de reforma em sectores estratégicos para o desenvolvimento do país, como protecção social, redução da pobreza, energia, economia azul, saúde, emprego e empregabilidade, segurança, defesa, justiça, administração interna, acção climática, conectividade, administração pública e governação electrónica.

A abertura oficial da missão será co-presidida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, Olavo Correia, juntamente com o representante do BAD em Cabo Verde, Felisberto Mateus.

O balanço da missão está agendada para o dia 8 de Novembro.