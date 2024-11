Suposto desaparecimento de menina de 6 anos na Praia será comunicado ao Ministério Público

A Polícia Nacional informou esta segunda-feira, 04, que encaminhará ao Ministério Público a ocorrência envolvendo o suposto desaparecimento de uma menina de 6 anos na cidade da Praia.

Através de um comunicado de imprensa a PN informou que a menina cujo desaparecimento foi comunicado pela mãe no Facebook, passou o fim de semana com familiares em Assomada e retornou à Praia acompanhada por sua tia.

A mãe orientou que a menina fosse colocada num táxi para encontrá-la no portão da Escola da Capelinha, na Fazenda.

No entanto, diz a mesma fonte, o motorista confundiu-se com o local de entrega e, sem contacto com a tia, decidiu levar a menina até o pai, segundo instruções dadas pela própria criança.

“A Polícia Nacional informa que a criança já se encontra com a mãe e que todos os procedimentos habituais, em casos envolvendo menores de idade, estão a ser seguidos e que a ocorrência será comunicada ao Ministério Público”, garantiu.

A mãe da menor publicou na manhã de segunda-feira no Facebook que a sua filha havia desaparecido num táxi clandestino vermelho. A publicação foi amplamente partilhada, com muitas pessoas ajudando nas buscas pela criança.

Em entrevista à Record Cabo Verde, a mãe explicou que uma prima colocou a menina num veículo que realiza serviço de táxi clandestino, enquanto a mesma aguardava na porta da escola Capelinha, em Fazenda. No entanto, a criança não chegou ao destino.