São Vicente recebe congresso do turismo para promover avanços na ciência, inovação e colaboração multifacetada

A ilha de São Vicente é o palco escolhido para a XVI edição do Congresso Internacional do Turismo, evento que visa promover avanços na ciência, inovação e colaboração multifacetada no sector do turismo.

O encontro científico de dois dias, quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, de acordo com a Universidade Técnica do Atlântico (UTA), parceira do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR) na realização do evento, vem pela primeira vez a Cabo Verde. O Congresso Internacional de Turismo vai decorrer na Academia de Música Jotamont, no Monte Sossego, em São Vicente, sob o lema "A imagem e sustentabilidade dos destinos turísticos", iniciativa que já passou por países como Brasil, Polónia e Portugal. A UTA informou hoje que, além de discutir o “aumento exponencial” do turismo em Cabo Verde, o congresso também se concentrará nos impactos sociais, económicos e ambientais associados a esse crescimento. O evento, de acordo com a mesma fonte, vai oferecer uma “oportunidade única” de reflexão e troca de ideias sobre as tendências e desafios do turismo sustentável, já que vai contar com a participação de especialistas de “renome internacional”. A organização espera que o congresso traga contributos para a disseminação de informações essenciais para a comunidade académica e a sociedade em geral, sendo que, nesta edição, a missão é explorar a evolução das dinâmicas no sector, desde práticas sustentáveis até as últimas inovações tecnológicas.

