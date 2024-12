Guarda Fiscal apreende 11.963 comprimidos 12 frascos de xarope ilegais no Aeroporto da Praia

A Polícia Nacional, através do Comando da Guarda Fiscal da Secção da Praia, informa que, no passado dia 29 de novembro, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Cidade da Praia, efectuou a apreensão de 11.963 comprimidos de diversas marcas e 12 frascos de xarope, não comercializados pelas farmácias nacionais, de venda não autorizada, importados de forma ilegal.

Segundo um comunicado da Polícia Nacional, os medicamentos estavam na posse de dois passageiros do sexo masculino, de nacionalidades cabo-verdiana e nigeriana, que chegaram num voo proveniente de Dakar, no Senegal. Os itens foram identificados durante a revista e inspecção de bagagens, sendo posteriormente encaminhados para as autoridades competentes para avaliação e possível destruição, conforme a legislação em vigor.

