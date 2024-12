Equipa Médica chinesa atende gratuitamente mais de 100 pessoas na Delegacia de Saúde do Sal

Uma equipa médica chinesa, composta por seis especialistas, atenderam hoje “mais de 100 pessoas” gratuitamente na Delegacia de Saúde do Sal, enquadrada nas atividades do 40.º aniversário da equipa em Cabo Verde.

A equipa composta por médicos especialistas em Medicina Interna, Neurocirurgia, Cirurgia Geral, Tratamento de Dores, Medicina Tradicional Chinesa, Ginecologia e Obstetrícia é a 21.ª que se desloca a Cabo Verde, visando a possibilitar consultas gratuitas com médicos de especialidade, e sem grandes filas de espera.

Conforme a enfermeira responsável, Cláudia Ramos, a equipa foi bem recebida, na medida que a ilha carece de médicos especialistas em várias áreas.

“Como sabemos somos uma ilha que não tem todas as especialidades, então os médicos foram muito bem acolhidos e foi um sucesso, assim como foi no ano passado quando estiveram aqui também para consultas gratuitas”, sublinhou.

“Fizemos uma lista de cerca de 80 pessoas, mas foram chegando mais pessoas interessadas nas consultas e estamos com cerca de 100 pessoas atendidas, com equilíbrio na procura das especialidades que aqui estão”, frisou.

Para a chefe da equipa médica, a especialista em Medicina Interna, Li Suping, sublinhou que qualquer pessoa pode ter uma consulta gratuita e aconselhamento médico, realçando que o objectivo é promover a saúde em Cabo Verde e estreitar os laços de amizade entre os dois povos.

“Nosso objetivo é fazer com que, através dos esforços dos dois lados, a saúde do nosso povo e a amizade entre os dois países seja melhor. Esperamos que possamos promover a saúde da população de Cape Verde e também uma amizade mais grande entre os dois países”, sublinhou

“Temos a honra de informar que, há pouco, assinamos um novo protocolo de período de cinco anos e nestes cinco anos também vamos enviar mais equipas médicas chinesas, mas esse protocolo vai continuar a se estender”, concluiu.

A equipa médica chinesa tenciona voltar ao Sal no próximo ano, como tem vindo a acontecer, mas, enquanto isso, as pessoas interessadas poderão contratar e enviar o seu historial médico e ter consultas gratuitas com médicos especialistas chineses, no hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.