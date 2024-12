Ministra da Justiça alerta para uso da imobiliária e turismo na lavagem de capitais

A imobiliária e o turismo têm sido usados para lavagem de capitais na região de que Cabo Verde faz parte. Palavras da Ministra da Justiça, esta segunda-feira, na Praia, na abertura do segundo plenário da Estratégia Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Capitais, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação das Armas de Destruição em Massa, ENCAVE

Para Joana Rosa, a reformulação de políticas de prevenção da lavagem de capitais e financiamento ao terrorismo foram consideradas tendo em conta as especificidades de Cabo Verde

“Houve uma identificação prévia de sectores, que eu diria sectores catalíticos. Desde o facto de ser um país de investimento, portanto o turismo, a imobiliária, as entidades que são as ONGs, tidas também na nossa sub-região como entidades que têm sido utilizadas para a lavagem de capitais. Trabalhamos a moldura do quadro legal, que é a reformulação daquilo que são as medidas de política para a lavagem de capitais, financiamento ao terrorismo, tendo em conta as nossas especificidades, mas também tendo em conta o combate que tem de ser dado à alta criminalidade ou criminalidade organizada”, afirmou.

A governante garante que se está a trabalhar numa estratégia Nacional para o combate à corrupção

“Estamos a trabalhar também numa estratégia nacional para o combate à corrupção, porque a lavagem de capitais tem sempre por detrás uma outra criminalidade. Então, havendo um esforço conjunto, envolvimento da Polícia Judiciária, da Unidade de Informação Financeira e do Ministério Público enquanto titular da acção penal, estaremos a criar condições para que o país possa reforçar a sua capacidade de prevenção, de investigação e da própria função punitiva que é dos tribunais”, frisou.

A aposta passa pela prevenção e repreensão.

“Está-se a dar o combate na vertente prevenção, das medidas de políticas de repressão, mas também no desapossamento dessas pessoas, desses criminosos que, utilizando a criminalidade, vão adquirindo recursos e colocar esses recursos em circulação no mundo, eu diria, não só junto às entidades financeiras, mas também às entidades não financeiras”, assegurou.

A ENCAVE é a principal rede de articulação institucional cabo-verdiana para discussões, formulação e concretização de políticas públicas e soluções de prevenção e combate à lavagem de capitais e ao financiamento do terrorismo.