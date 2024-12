Confiança dos cabo-verdianos nas instituições regista queda acentuada

A confiança dos cabo-verdianos nas principais instituições políticas e sociais registou uma queda significativa, conforme os resultados do mais recente estudo do Afrobarómetro, realizado entre os finais de Agosto e início de Setembro deste ano.

Em declarações aos jornalistas, o director Geral da Afrosondagem, José Semedo, apresentou os resultados do mais recente estudo, que revelaram uma queda na confiança dos cabo-verdianos em instituições políticas e sociais. O estudo abrangeu temas como qualidade da democracia, governação, corrupção, desempenho do Governo e as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.

"Nesse estudo, que foi realizado entre os finais de Agosto e início de Setembro, constata-se uma queda na confiança em todas as instituições. Desde o Presidente da República, passando pelo Primeiro-Ministro, pela Assembleia Nacional, inclusive pela Comissão Nacional das Eleições, nós constatamos uma queda generalizada nas instituições eleitas, mas também não eleitas".

O estudo aponta que até mesmo as Forças Armadas de Cabo Verde, instituição que tradicionalmente regista o maior nível de confiança, caiu de 74%, em 2022, para 54% este ano 2024. José Semedo avançou que os resultados do inquérito revelaram que a insatisfação dos cidadãos reflecte-se também no desempenho das instituições governamentais.

"Em todas as áreas económicas, o Governo é avaliado negativamente, assim como também nas áreas sociais. Os cabo-verdianos avaliam negativamente o desempenho do Governo, não só na área económica, mas também na área social".

Outro ponto abordado no estudo são as relações entre os principais líderes políticos do país. Sobre a relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, os dados mostram que 35% dos cabo-verdianos consideram que a relação está "muito tensa", enquanto 33% dizem que é "normal". Questionados sobre a responsabilidade pelos conflitos, 46% dos inquiridos acreditam que ambos têm culpa. Contudo, os resultados indicam que uma parcela de 26% atribui essa responsabilidade ao Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, enquanto 36% a atribuem ao Presidente da República, José Maria Neves.

"Os conflitos institucionais também reflectem naquilo que os cidadãos pensam dessas instituições. O que nós constatamos é que as condições de vida dos cabo-verdianos têm decaído e isso tem impacto na confiança", declarou José Semedo.

A décima ronda do estudo do Afrobarómetro sobre a qualidade da democracia e da governação em Cabo Verde avalia a percepção do desempenho do Governo, a confiança nas instituições, os principais problemas do país e a avaliação da relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro.

O estudo inquiriu 1.200 indivíduos em quatro ilhas do país — Santiago, São Vicente, Santo Antão e Fogo. O universo amostral representa 85% da população cabo-verdiana. A recolha de dados decorreu entre os dias 27 de Agosto e 10 de Setembro de 2024, com uma margem de erro de 3% e um nível de confiança de 95%.