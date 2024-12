PJ detém quatro pessoas e apreende cocaína e dinheiro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou ontem a detenção de quatro pessoas na cidade da Praia, numa operação de que resultou a apreensão de 9,380 gramas de cocaína, outras drogas, dinheiro e equipamentos eletrónicos.

A PJ anunciou que a ação foi realizada na sexta-feira, na cidade da Praia, no bairro de Achadinha, no âmbito da operação "Natal e Fim de Ano seguro".

Entre os detidos estão três mulheres e um homem, com idades entre os 22 e os 60 anos, todos de nacionalidade cabo-verdiana.

Os suspeitos foram detidos "em flagrante delito" e são acusados de envolvimento em tráfico de droga de alto risco e de conversão, transferência ou dissimulação de bens ou produtos, em coautoria.

Na operação que decorreu no âmbito do cumprimento de mandados de busca, foram apreendidas 9,380 gramas de cocaína, dividida em saquetas e fragmentos de plástico, 270,815 gramas de haxixe, 1.351,617 gramas de canábis, juntamente com uma balança de precisão contendo vestígios da substância.

Além disso, foram apreendidos 29.245 escudos (cerca de 266,13 euros), diversos equipamentos eletrónicos e outros elementos com relevância probatória.

Os detidos foram apresentados no sábado às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial.

Uma das detidas ficou em prisão preventiva, enquanto os outros dois ficam sujeitos a apresentações semanais às autoridades.

Apreensões locais de droga têm ocorrido em diferentes ilhas do arquipélago e as autoridades estão também envolvidas em operações internacionais.