Aluno fere colega com arma de fogo em Nova Sintra

Um estudante atingiu esta quinta-feira um colega a tiro com uma arma de fogo, ferindo-o no pescoço, na Escola Secundária Eugénio Tavares, na ilha Brava, anunciaram as autoridades.

O adolescente “já tinha levado a arma para a escola” noutras ocasiões, pensando que “estava danificada”, disse uma testemunha citada pela Inforpress. “No entanto, hoje, ao voltar a experimentar a arma”, que levava na mochila, “disparou e atingiu o seu colega de turma”, com 14 anos, durante o recreio, acrescentou. Ainda segundo a Inforpress o incidente terá acontecido por volta das 15:40, quando os adolescentes estavam no recreio e um deles tirou uma arma de fogo, calibre 6.35, de dentro da mochila e disparou contra o amigo, atingindo-o na região do pescoço. Apesar do mar agitado, a vítima foi transferida por militares e equipa de enfermagem para o Hospital São Francisco de Assis, na vizinha ilha do Fogo, e encontra-se fora de perigo, informou o delegado de Saúde da Brava, Júlio Barros. “O transporte da vítima para a ilha vizinha foi bem-sucedida, juntamente com os militares da Guarda Costeira e enfermeiros, embora o mar estivesse agitado, mas graças a Deus tudo correu bem e neste momento o adolescente está a receber todos os cuidados necessários e se encontra fora de perigo”, apontou aquele responsável. “Infelizmente é um incidente muito grave e preocupante”, referiu Virgílio Lopes, delegado do Ministério da Educação na ilha Brava, citado pela Rádio de Cabo Verde, aguardando por mais informações para “perceber concretamente o que aconteceu”. “Toda a comunidade educativa deve estar calma e tranquila”, acrescentou. O subcomissário Aldino Silva, comandante da esquadra policial da Brava, informou que a arma foi recolhida e que o autor dos disparos aguarda na esquadra, juntamente com os seus encarregados da educação, para ser apresentado ao Ministério Público, na manhã de hoje.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.