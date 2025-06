Governo destina 7.350 contos para apoiar vítimas do incêndio no Centro Comercial de Nova Sintra

O Governo vai disponibilizar um total de 7.350 contos para fazer face aos prejuízos causados pelo incêndio que, no passado dia 26 de Março, destruiu dez lojas no Centro Comercial de Nova Sintra, na ilha Brava.

A informação foi avançada pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, no Facebook, onde anunciou a assinatura de uma Resolução governamental que define medidas excecionais com vista à reparação dos danos materiais e à protecção dos rendimentos das famílias afectadas pelo sinistro.

“Assinei uma Resolução que define medidas excecionais destinadas a reparar danos materiais e a proteger os rendimentos das famílias atingidas pelo incêndio de grandes proporções ocorrido no dia 26 de Março, no Centro Comercial Nova Sintra, Brava, que provocou a destruição de dez lojas”, escreveu o PM.

Do montante total, 6.000 contos serão destinados à reconstrução do Centro Comercial, enquanto 1.350 contos serão canalizados para apoio directo às famílias atingidas, sendo a distribuição feita com base numa lista nominal que consta do anexo da Resolução.

De referir que, na altura, o responsável pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros da ilha Brava, Hélder Brito, avançou que o incêndio poderá ter sido provocado por um curto-circuito, estando a investigação a cargo da polícia.