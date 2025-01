Ministério Público abre instrução sobre menor que disparou arma de fogo na Brava

O Ministério Público (MP) anunciou esta quarta-feira, 15, a abertura de instrução para apurar responsabilidades no caso do disparo de arma de fogo ocorrido na cidade de Nova Sintra, ilha Brava. O incidente envolveu um menor de 14 anos, que disparou contra um colega, e o pai do menor, detido por posse ilegal de munições.

De acordo com o comunicado divulgado, a Polícia Nacional foi accionada após o disparo, detendo o menor e apreendendo a arma utilizada. Numa busca consentida à residência do pai, foram encontradas munições, resultando na sua detenção em flagrante delito e posterior apresentação ao MP. No seguimento do caso, o Ministério Público instaurou instrução contra o pai por posse de arma proibida e abriu um Inquérito Tutelar Socioeducativo contra o menor, que poderá responder por tentativa de homicídio agravado e posse de arma proibida, conforme a legislação penal. Após os interrogatórios judiciais, o menor foi encaminhado ao Centro Socioeducativo "Orlando Pantera", enquanto o pai permanece em prisão preventiva. O processo segue em fase de investigação, sob segredo de justiça.

