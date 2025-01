Hamilton Jair Fernandes sai da Inforpress para presidir Instituto do Turismo

Hamilton Jair Fernandes é o novo presidente do Instituto do Turismo de Cabo Verde, segundo uma resolução do Boletim Oficial desta quinta-feira, 16.

Segundo o documento, foram nomeados, em regime de comissão de serviço, Hamilton Jair Lopes Fernandes, presidente; Vânia Cristina Mendes Fernandes Rodrigues, vogal executiva; Dilma Cilene Gomes da Cruz, vogal executiva. Assim, Jair Fernandes substitui Humberto Elísio Santos Lélis que deixa o Conselho Diretivo daquela instituição com Maria Ester Cardoso de Carvalho e Francisco Coelho Martins. Fernandes foi presidente do Instituto do Património Cultural até Fevereiro de 2023 e depois foi nomeado administrador da Inforpress - Agência Cabo-verdiana de Notícias após o Governo de Cabo Verde exonerar, José Vaz Furtado do cargo. O Instituto do Turismo de Cabo Verde, criado pelo decreto-lei 37/2019, tem, entre as suas atribuições, a missão de regular e fiscalizar o sector turístico, implementar políticas, estudos, análises nacionais e tendências internacionais no sector e promover Cabo Verde como destino turístico. O ITCV tem duas delegações, uma em São Vicente, para dar cobertura às ilhas do norte e outra na cidade da Praia, abrangendo a região sul do arquipélago.

