​Presidente da República preside sessão solene de abertura das Jornadas Científico-Culturais

O Presidente da República, José Maria Neves preside esta quarta-feira, 29, no Centro Cultural da Cidade Velha, à Sessão Solene de Abertura das Jornadas Científico-Culturais “O Património da Cidade Velha e a Identidade Nacional”. Este evento é promovido pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e a Universidade de Cabo Verde.

Numa publicação na rede social, Facebook, a Presidência da República explica que trata-se de uma iniciativa que acontece por ocasião das comemorações do dia do município de Ribeira Grande de Santiago e do Cinquentenário da Independência Nacional, e que visa promover uma reflexão sobre o património histórico e cultural da Cidade Velha - Património Mundial pela UNESCO, como símbolo central da identidade cabo-verdiana e da projeção do país no mundo.

Segundo a mesma fonte, enquanto "Champion" da União Africana para a Preservação do Património Natural e Cultural de África, José Maria Neves tem entre as preocupações centrais a conservação dos monumentos e sítios históricos, bem como a sua projecção e valorização como pilar e referência para a construção do futuro.

A edição deste ano, conforme a mesma fonte versa-se sobre “A relação entre a patrimonialização deste sítio de memória e a formação da identidade nacional cabo-verdiana”, na linha das preocupações do Chefe de Estado para uma maior utilização do seu potencial na autorepresentação da Nação e projecção de Cabo Verde no mundo.

De recordar que as Jornadas Científico-Culturais em torno da história e do património da Cidade Velha realizam-se anualmente.