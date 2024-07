​Presidente da República realiza visita de três dias a Ribeira Grande de Santiago

O Presidente da República, José Maria Neves, realiza, a partir desta quinta-feira, 18, e até o dia 20 deste mês, uma visita ao Município de Ribeira Grande de Santiago, tendo na agenda a valorização e preservação do Património Histórico, a promoção das potencialidades ligadas ao mar e o contacto directo com os moradores das diversas localidades.

Como Champion da União Africana para a Preservação do Património Natural e Cultural de África e Patrono da Aliança da Década do Oceano, o Chefe de Estado vai, durante os três dias da visita, inteirar-se da situação actual, mas, sobretudo, dos desafios associados à conservação do único Património Mundial da Humanidade em solo cabo-verdiano, a Cidade Velha.

segundo uma nota da Presidência da República, nesta missão, que se realiza por ocasião dos 15 anos da classificação de Cidade Velha, pela UNESCO, como Património Mundial da Humanidade, assinalados a 26 de Junho último, e numa altura em que se celebra a Década de 500 anos da criação da Diocese de Santiago, que tinha na primeira cidade construída pelos europeus nos trópicos a sua sede, José Maria Neves pretende ajudar a enriquecer o debate público e a lançar novas luzes em torno da preservação do Centro Histórico e da memória colectiva da humanidade.

Neste quadro promove, na tarde desta quinta-feira, 18, uma Conversa Aberta com a participação de vários especialistas e atores da conservação do Património, além de associações, investidores locais e a população local.

A iniciativa do Chefe de Estado visa, assim, auscultar os agentes e ajudar a preservar e a manter o Centro Histórico da Cidade Velha como um dos símbolos de identidade coletiva de Cabo Verde e da Humanidade, além de promover o seu potencial em favor do desenvolvimento das comunidades, dentro e nos arredores do sítio classificado pela UNESCO.

O painel de debate será animado pelo sociólogo Nardi Souza e o biólogo especializado em gestão de recursos naturais, Isildo Gomes, sob a moderação de Margarida Fontes.

O momento será encerrado com uma Comunicação do Presidente da República, José Maria Neves. A missão do Presidente da República a Ribeira Grande de Santiago inicia-se, entretanto, na manhã de quinta-feira,18, com uma visita de cortesia ao Presidente da Câmara Municipal, seguida de um encontro com toda a equipa camarária, no Paços do Concelho.

Na sequência e depois de uma visita de cortesia ao Pároco local, José Maria Neves, faz um périplo guiado à Orla Marítima e aos principais monumentos históricos do Património Mundial pela UNESCO.

O segundo dia da visita do Chefe de Estado a Ribeira Grande de Santiago inicia-se pela localidade de São Martinho Grande, com visitas ao Estádio Municipal e às obras de requalificação urbana. No mesmo dia, José Maria Neves desloca-se às comunidades de Gouveia e Porto Mosquito, para contactos com associações de Peixeiras e Pescadores e visitas a algumas obras e projetos de preservação ambiental.

No terceiro e último dia da visita, o Presidente da República vai percorrer, durante a manhã, as zonas altas do município a partir da Bacia Hidrográfica de São João Baptista, passando pelas comunidades de Santana, Tronco, Pico Leão e Belém. Na tarde do mesmo dia, José Maria Neves visita a comunidade de Chã de Igreja.

A encerrar a agenda, José Maria Neves preside à cerimónia de Inauguração das Obras de Requalificação de Salineiro.