Casa Lata: Jovens criam projecto que visa transformar o bairro de marginalizado em inspirador

Casa Lata, um bairro da capital, outrora visto como um espaço marginalizado, está agora no centro de uma mudança impulsionada pela força e pelo sonho das suas próprias crianças e jovens.

Um grupo de jovens lançou recentemente, no Instagram, uma campanha para angariar fundos para a construção de um campo de futebol para as crianças de Casa Lata. Um desses jovens, é Dominick Donk, nascido em Casa Lata, que residia no exterior, mas decidiu regressar a Cabo Verde e contribuir para o desenvolvimento do país.

Segundo conta ao Expresso das Ilhas, com o apoio que receberam, um grupo de crianças e morados daquele bairro, transformou um espaço anteriormente usado como depósito de lixo num campo de futebol improvisado.

A iniciativa resultou numa campanha para a construção de um campo desportivo, mas foi travada após o dono do terreno reclamar os seus direitos.

“Enquanto o enriquecimento de um ser humano for mais importante do que o desenvolvimento de uma comunidade inteira, o mundo vai ser sempre um lugar de desequilíbrio”, reflete Dominick Donk.

Apesar dos desafios, os jovens negociam agora com a Câmara Municipal da Praia para transformar a praça infantil que lá existe num espaço para praticar basquetebol, boxe e outras modalidades de desporto.

“Porque praças com escorrega e baloiço são para crianças que vivem no prédio e que não têm preocupações. As crianças de Casa Lata são crianças adultas e precisam de se ocupar com algo para serem diferentes dos familiares que já só ouvem contar história, porque tiveram as suas vidas interrompida devido à criminalidade”, disse.

Conforme Domick, as crianças de Casa Lata são crianças que lutam diariamente para a sua sobrevivência e para ajudarem os seus pais.

“Então, são muito mais do que apenas crianças. E a sua vontade é ser aquilo que está um pouco fora da probabilidade, porque a realidade para quem nasce num bairro como Casa Lata é de uma pessoa condenada ao fracasso”, argumentou.

A iniciativa, que tem como base a pacificação social, pretende criar um ambiente de união e cooperação entre os residentes.

Este movimento não se fica apenas pela pacificação, mas estende-se à formação e capacitação das novas gerações, proporcionando-lhes ferramentas que lhes permitam sonhar mais alto.

“Temos um projecto bastante ambicioso que começa na Casa Lata como plano piloto, mas que queremos levar para todos os bairros e comunidades do país”, explica Dominick.

O projecto também vai criar um centro de formação comunitário dentro do bairro que permitirá desenvolver talentos e preparar os jovens para um futuro promissor.

No centro, além de línguas estrangeiras, os jovens de Casa Lata serão capacitados a nível da tecnologia e social.

Outro pilar deste projecto é a capacitação das mulheres da comunidade, muitas delas mães solteiras que lutam diariamente para garantir o sustento das suas famílias.

“Queremos dotá-las de ferramentas para encararem as suas actividades como meio de crescimento na vida”, afirma.

A transformação física do bairro também faz parte da iniciativa, promovendo a urbanização e a criação de espaços verdes, hortas comunitárias e turismo comunitário.

“Onde existe o verde, existe vida e esperança”, defende Donk, que diz acreditar que a melhoria da identidade visual do bairro contribuirá para a segurança e o desenvolvimento local.

No próximo dia 1, Casa Lata será palco da "Festa da Paz", um evento que visa celebrar a união e a esperança.

“Vamos ter a inauguração do campo de terra construído pelas nossas crianças da comunidade, o 'Dado da Paz' como símbolo de harmonia e reconciliação e diversas actividades culturais e desportivas”, antecipa Donk.

Neste dia, será ainda selada a paz entre dois grupos anteriormente em conflito.