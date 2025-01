Manifestação de enfermeiros contratados não se concretiza por falta de adesão

A manifestação pacífica dos enfermeiros contratados convocada pelo Siacsa para hoje não se concretizou devido à fraca adesão dos profissionais que, de acordo com o sindicato, foram manipulados pelo Ministério da Saúde.

Segundo o responsável do Sindicato da Indústria Geral, Alimentação, Construção Civil e Serviços (Siacsa), Gilberto Silva, a manifestação tinha como objectivo reivindicar o não cumprimento do memorando de entendimento assinado entre os enfermeiros e as autoridades de Saúde, nomeadamente, o pagamento das velas, em atraso, relativas aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2022.

Contudo, segundo Gilberto Lima, a adesão foi extremamente reduzida, com menos de 10 enfermeiros presentes, de um universo de cerca de 690 profissionais contratados a nível nacional.

O sindicalista atribuiu esta baixa participação à alegada “manipulação” por parte do Ministério da Saúde, que terá efectuado o pagamento de um mês de salário a alguns profissionais, dias antes da manifestação.

“Houve alguma manipulação por parte do Ministério da Saúde sobre a não realização desta manifestação, dizendo que vão pagar. Os trabalhadores acreditam e, quando vão ver, só receberam o pagamento de um mês”, afirmou.

O sindicato, no entanto, reafirma a sua intenção de continuar a lutar pela regularização da situação dos enfermeiros contratados.

Acrescenta também que, além do não pagamento, os enfermeiros estão a ser “injuriados” com a não atribuição das folgas semanais obrigatórias (descanso semanal).

Avisa ainda que, caso a situação não seja resolvida, não vão mais realizar manifestações e vão avançar para uma greve de dois ou três dias.

Entretanto, o Ministério da Saúde já anunciou que vai reagir, ainda hoje, à acusação de manipulação e não pagamento.