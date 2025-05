Concurso especial garante entrada de quase 400 enfermeiros no sistema de saúde

O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, anunciou esta segunda-feira, 12, que foi concluído o processo transitório do concurso público especial para recrutamento de enfermeiros, permitindo a entrada de 387 profissionais no Sistema Nacional de Saúde (SNS) de modo a mitigar a escassez de recursos humanos no sector e melhorar a resposta dos serviços de saúde no país.

O anúncio foi feito durante a cerimónia de comemoração do Dia Internacional dos Enfermeiros. “Com a entrada destes profissionais, damos um passo importante para atenuar o défice de pessoal de enfermagem e assegurar um serviço de saúde mais próximo e eficiente para todos os cabo-verdianos”, afirmou. A lista definitiva com os resultados do concurso especial de reserva de recrutamento para Enfermeiros Graduados de Nível I já foi publicada, encerrando oficialmente um processo que iniciou em Dezembro de 2023, com a abertura do Concurso n.º 12/MS/2023. No total, foram recebidas cerca de 530 candidaturas, das quais 387 resultaram em admissões e 10 em reprovações. Os candidatos admitidos são provenientes de todas as ilhas do país, entretanto, a ilha de Santiago, teve a maior representatividade. Segundo o Governo, o processo selectivo decorreu em quatro fases, sendo a triagem curricular, provas de conhecimento, avaliação de competências, motivação e aptidões, e entrevista de seleção. Relativamente ao Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) dos enfermeiros, Jorge Figueiredo garantiu que o diploma será submetido em breve ao Conselho de Ministros. O plano prevê melhorias salariais, nas condições de trabalho e de vida dos profissionais de enfermagem, e tem como meta valorizar a carreira e promover maior qualidade na prestação dos cuidados de saúde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.