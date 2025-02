Santo Antão: Exportação do grogue para Europa pode aumentar este ano

A exportação do grogue produzido em Santo Antão para o mercado europeu pode aumentar no decorrer deste ano de 2025, a avaliar pelo interesse já manifestado por algumas empresas de produção e comercialização da aguardente.

A exportação do grogue produzido em Santo Antão para o mercado europeu começou em 2018, através da empresa Música e Grogue, do Tarrafal de Monte Trigo, no concelho do Porto Novo, mas existem outras empresas santantonenses interessadas no escoamento deste produto para a Europa.

É o caso da Quinta Mansa, na Ribeira Grande, cujo proprietário já manifestou interesse de, no decurso deste ano, exportar o grogue certificado para a França, uma oportunidade que surge depois da presença, nos últimos anos, da aguardente produzido em Santo Antão no Fórum Mundial do Rhum, em Paris.

Este fórum, cuja mais recente edição aconteceu em meados deste mês de Fevereiro, tem contribuído para um maior conhecimento do grogue santantonense no mercado internacional, segundo os produtores.

A empresa Música e Grogue tem vindo a exportar o grogue produzido nos vales do Tarrafal de Monte Trigo e Ribeira da Cruz para a França, desde 2018 e já participou em várias exposições internacionais de bebidas espirituosas na Europa e África.

Esta empresa, que tem uma casa do grogue na cidade do Porto Novo, pretende exportar também para o continente americano, segundo os promotores.

Sites internacionais especializados na promoção de Rhums têm vindo a destacar a qualidade do grogue produzido em Cabo Verde, nomeadamente em Santo Antão, que dizem estar entre os melhores da “família do rhum” em África.