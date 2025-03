CERMI impulsiona qualidade da mão de obra e apoia transição energética - Governo

O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) tem contribuído para melhorar a qualidade da mão de obra em Cabo Verde. Posição expressa pelo ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, Eurico Monteiro, no discurso de abertura da cerimónia do décimo aniversario do CERMI, na manhã desta segunda-feira.

“O que o CERMI fez e que tem vindo a fazer, aliado ao seu parceiro na caminhada CTC3C, não só contribui para mudar de forma significativa a qualidade da mão de obra cabo-verdiana, mas também de vários países amigos, assim como também está a mudar o perfil da empregabilidade em Cabo Verde. É preciso notar que a formação profissional virada para o mercado, correspondendo às necessidades das empresas, mas também dos jovens e das pessoas em geral que querem e procuram empregos bem remunerados, não só corresponde às necessidades estáticas do mercado, mas também à sua evolução, à previsibilidade da sua evolução, impactando as oportunidades de investimentos e de criação de empresas”, afirmou. Eurico Monteiro afirma que a transição energética é uma aposta crucial e que o CERMI tem sido conselheiro do Governo neste sentido. “O CERMI tem sido também conselheiro do Governo em questões de transição energética, pois uma aposta crucial, decisiva, que não só mostra a importância da educação e formação profissional em Cabo Verde, como também ilustra sobremaneira o enorme esforço que o Governo tem vindo a desempenhar para maximizar todas as oportunidades de desenvolvimento, especialmente neste sector tão importante que é o da formação e, mais especialmente, formação profissional”, frisou. O Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI) foi criado em 2015. Ao longo da última década já formou 3 500 técnicos, sendo que do momento conta com 500 formandos em 23 acções formativas

