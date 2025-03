Hungria reforça apoio a Cabo Verde com sete milhões de euros para irrigação agrícola

A Hungria assinou esta quarta-feira um acordo com Cabo Verde para disponibilizar mais sete milhões de euros ao programa de mobilização de água para a agricultura, reforçando a cooperação bilateral entre os dois países.

"Este passo de cooperação entre Hungria e Cabo Verde é significativo, é prova da boa liderança e gestão da primeira parte do investimento que foi feito", afirmou Ângela Moreno, presidente da empresa pública Água de Rega (AdR).

Em 2020, a Hungria iniciou uma parceria estratégica com Cabo Verde, com um financiamento inicial de 35 milhões de euros à AdR para apoiar o sector agrícola.

O novo financiamento, concedido pelo banco estatal húngaro Eximbank Hungary, será utilizado para expandir a rede de distribuição de água e melhorar as condições energéticas nas ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente, Maio e Boa Vista.

O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, apontou a importância de garantir a distribuição da água, já que, inicialmente, o projecto estava focado apenas na construção das infraestruturas para a produção.

Além disso, explicou que a necessidade deste reforço financeiro surgiu devido ao aumento dos preços no sector da construção civil e dos equipamentos.

"Nós assistimos a isto a nível mundial, muitos orçamentos acabaram por se deteriorar justamente dado ao aumento de preços e também dos transportes", referiu, apontando que, com o financiamento, será possível avançar com projectos que permitem transportar a água para distâncias superiores e garantir a irrigação.

O acordo foi assinado pela presidente da AdR e pela embaixadora da Hungria em Cabo Verde, Emília Fábián, que reafirmou o compromisso do seu país em fortalecer as relações políticas, económicas e culturais com o arquipélago.

"É um bom exemplo de cooperação e faremos o nosso melhor para concretizar este projecto", afirmou.