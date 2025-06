Cabo Verde e Cuba renovam acordo de cooperação médica em Havana

Cabo Verde e Cuba assinaram, na sede do Ministério da Saúde Pública de Cuba (MINSAP), o Acordo de Renovação da Cooperação Médica entre os dois países.

Segundo informou hoje o Consulado da Cuba, o documento foi formalizado pela Vice-Ministra Primeira da Saúde Pública de Cuba, Tania Margarita Cruz Hernández, e pela Embaixadora de Cabo Verde em Cuba, Edna Filomena Alves Barreto.

Durante a cerimónia, ambas as partes destacaram a importância do compromisso conjunto para a continuidade do intercâmbio de experiências, assistência técnica e formação de recursos humanos na área médica.

Conforme a mesma fonte, a parte cubana ressaltou o desafio imposto pelo bloqueio económico, comercial e financeiro dos Estados Unidos, que não impede o empenho de Cuba em prestar assistência médica qualificada ao povo cabo-verdiano.

Além disso, foi evidenciado o impacto do programa de bolsas de estudo, que tem possibilitado a formação de dezenas de jovens cabo-verdianos como médicos e especialistas em instituições cubanas.

No âmbito desta cooperação, recordou-se a recente visita do Ministro da Saúde de Cabo Verde, Jorge Figueiredo, a Havana, durante a qual houve um encontro produtivo com o Ministro da Saúde Pública cubano, José Ángel Portal Miranda.

Na ocasião, discutiu-se a ampliação da presença de profissionais cubanos no sistema de saúde de Cabo Verde, reforçando a dimensão estratégica e humana dessa parceria.

A Embaixadora Edna Barreto expressou o agradecimento do governo cabo-verdiano pelo apoio constante e solidário de Cuba ao desenvolvimento do sistema nacional de saúde, reconhecendo o trabalho dedicado dos profissionais cubanos que, há quase cinco décadas, têm contribuído para a melhoria da saúde em Cabo Verde.