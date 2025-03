Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social solicita auditoria ao CENORF e à ACD

O Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social (MFIDS) solicitou ao Ministério das Finanças a realização de uma auditoria ao Centro Nacional de Ortopedia e Reabilitação Física (CENORF) e à Associação Cabo-verdiana de Deficiência (ACD), com o objectivo de garantir a transparência e a boa gestão dos recursos públicos destinados a estas instituições.

Segundo um comunicado do MFIDS, a decisão surge na sequência de recentes denúncias públicas envolvendo ambas as organizações.

“O Ministério da Familia, Inclusão e Desenvolvimento Social solicitou ao Ministério das Finanças a realização de uma auditoria ao CENORF e à ACD, assegurando que os princípios da legalidade e transparência sejam sempre respeitados”, escreveu o Ministério, num comunicado.

Sendo um dos principais financiadores dessas instituições, o MFIDS reforça a importância de assegurar que os fundos destinados à inclusão social sejam utilizados de forma eficiente e alinhados com os objetivos propostos.

Refere-se que os membros da Associação Cabo-verdiana das Pessoas com Deficiência (ACD) solicitaram uma auditoria interna e externa para analisar as actividades financeiras e as transações realizadas para o exterior pelo actual presidente, Bernardino Gonçalves, que também lidera o CENORF, acusando-o de nepotismo.

Em declarações à imprensa, à margem da conferência internacional sob o lema “Celebrando a Inclusão e a Superação”, Bernardino Gonçalves, disse que a auditoria servirá apenas para verificar a conformidade dos procedimentos.