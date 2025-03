Terceira edição do Guia do Cidadão Eleitor pretende contribuir para maior participação eleitoral

Foi apresentada na manhã desta quinta-feira, na cidade da Praia, a terceira edição do Guia do Cidadão Eleitor. Segundo a Secretária do CNE, Elba Pires, a nova edição apresenta algumas novidades como a introdução da lei de paridade e da matriz braile usada nas últimas eleições.

“Estas mudanças essenciais no guia do cidadão eleitor nesta terceira edição incluem-se essencialmente com a introdução dos dados eleitorais e toda a informação relativamente ao ciclo eleitoral 2016 e também ao ciclo eleitoral 2020-2021”, acrescentou.

Elba Pires afirma que o guia é uma ferramenta que pode contribuir para a diminuição da abstenção eleitoral e melhorar a participação.

“O guia é pensado para uma participação mais activa e uma participação mais consciente. As pessoas para participarem têm que entender qual é a importância do processo eleitoral, qual é a importância da democracia”, frisou.

A presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania, Eurídice Mascarenhas, afirmou que o foco agora é nos jovens e nas mulheres uma vez que os dados mostram que a abstenção eleitoral é maior nesta franja da população.

“Vamos agora focalizar a nossa estratégia e começando hoje de uma forma simbólica (…), com todos os jovens, incentivando os alunos do 11º e 12º ano para que criem essa disponibilidade para assimilar e receber essa comunicação. É claro que já percebemos que a linguagem tem que ser mais acessível e apostar nas novas tecnologias, daí que esta nova edição traz um QR code que podem, com o telemóvel, aceder a toda a informação”, justifica.

A primeira edição do Guia do cidadão leitor foi lançada em 2010, a segunda em 2015 e esta terceira agora em 2025. O seu objectivo primordial é contribuir para a promoção da participação cidadã e garantir o exercício consciente e informado do direito de voto.