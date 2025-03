São Vicente: Delegação dos Estados Unidos da América e cientistas da NASA visitam UTA

A Universidade Técnica do Atlântico (UTA), do Instituto de Engenharias Ciências e Mar (ISECMAR), recebe esta quarta-feira (26) uma delegação da Embaixada dos Estados Unidos da América e de dois cientistas da NASA.

De acordo com nota da UTA, a visita está integrada na missão científica do navio Ocean Xplorer ao porto do Mindelo e acontece no auditório do ISECMAR.

Na ocasião, os cientistas Kelsey Allen e Harrison Smith do laboratório de Ecologia Oceânica da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) farão apresentações assim como o bolsista Fulbright, Karen Barton, da Universidade do Norte do Colorado, que irá colaborar com o corpo docente e investigadores da UTA sobre gestão da investigação marinha e economia azul.

A missão do navio de pesquisa científica de última geração Ocean Xplorer, que durante quatro meses pretende promover a ciência oceânica na costa africana, teve início em finais de Janeiro.

Através da Around África Expedition vai efectuar pesquisas de ponta para compreender melhor a biodiversidade e as oportunidades de conservação essenciais para o desenvolvimento sustentável e os meios de subsistência locais.