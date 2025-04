Governo garante sustentabilidade da aeronave King Air 360 ER com uma percentagem da taxa de segurança aérea

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o Conselho de Ministros aprovou que uma percentagem da taxa de segurança aérea seja consignada a operações, manutenção e formação, para garantir a sustentabilidade aeronave King Air 360 ER.

“Para garantir que as operações funcionem, para garantir pagamento de remunerações a todo o pessoal que trabalha no abrigo, a manutenção e formação e, com isso, termos o aparelho em condições de funcionar”, disse o primeiro-ministro, durante a cerimónia oficial de recepção da Aeronave King Air 360 ER.

Uma medida que Ulisses Correia e Silva garantiu que vai ser feita para os meios aéreos marítimos, militares, com o objectivo de garantir a funcionalidade através do “esforço próprio” do país.

Ainda referente a aeronave, o chefe do Governo assegurou que vai ser importante, no sentido de vigiar e fiscalizar a zona económica exclusiva e reforçar a capacidade de Cabo Verde em matéria de prevenção e combate cooperativo de fenómenos que se relacionam com crimes transnacionais.

“Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, pirataria marítima, pesca ilegal e não declarado. Pelo que o procedimento de Cabo Verde tem sido claro, relativamente a definição e a opção, em que a segurança marítima é o factor mais importante de defesa e segurança de Cabo Verde. Por isso é que consta no conceito estratégico de defesa e segurança nacional”, afirmou o primeiro-ministro.

Ulisses Correia e Silva indicou ainda que com esta aeronave, fica reforçada a capacidade em termos de busca e salvamento, apoio a operações de resgate, situações de naufrágios e acidentes.

A aeronave King Air 360 Extended Range (ER) está equipada com um IRS-Sistema de Inteligência, patrulhamento e vigilância, um sistema de busca e salvamento, com dispositivos médicos, está avaliado em 15 milhões de dólares.

De acordo com o Governo, o aparelho já conta com o registo que foi concluído pela Agência de Aviação Civil (AAC) e com o certificado de aeronavegabilidade, com a matrícula D4 CCL.