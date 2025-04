Nhô Padre Benjamim afunda ao largo de São Nicolau

Capitania dos Portos de Barlavento já confirmou o naufrágio do navio ao largo da Preguiça. Toda a tripulação está a salvo assim como o único passageiro.

O Nhô Padre Benjamim, da Verde Lines, fazia a ligação entre a ilha do Sal e São Nicolau quando acabou por afundar ao largo da Preguiça.

Todas as 21 pessoas que seguiam a bordo (20 tripulantes e 1 passageiro) estão a salvo.

Segundo fonte da capitania, em declarações à Rádio Morabeza, ainda estão por apurar as causas do acidente.

“Nho Padre Benjamim” é um navio com cabotagem roll on/ roll off de 90 x 18 metros, com capacidade para 319 contentores, para além de um calado baixo para facilitar as operações de carga e descarga.

Informações avançadas pela Inforprss indicam que o navio, de fabrico alemão, foi adquirido em 2015 com 35 anos, pela empresa Lusolines, pertencente ao grupo Agrícola Ilha Verde “em perfeitas condições de operacionalidade e de segurança, graças à manutenção constante e em dia, conforme frisaram os representantes da empresa dona do navio”.