“Combate à pobreza é essencial para desenvolvimento sustentável”- Augusto Neves

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente defende o combate à pobreza como chave principal para o desenvolvimento sustentável. Augusto Neves discursava ao final da tarde desta segunda-feira, na sessão solene para assinalar os 146 anos da cidade do Mindelo.

“Dotar todos os cidadãos de condições materiais de vida e de poderem desfrutar de todas as condições de igualdade, com a certeza de realizarem os seus desejos e os seus planos de vida, sem que as diferenças de riqueza e de posição social constituam impedimento. O objectivo é corrigir os desequilíbrios propiciados pelas acções individuais no mercado, quando estas se produzem de forma incontrolável”, disse.

Para o edil mindelense, o combate à pobreza deve ser uma “prioridade constante”, com mecanismos flexíveis que correspondam às necessidades da população.

Noutra frente, Neves enaltece o trabalho da população na construção da cidade.

“Gostaríamos de enaltecer aqueles que constroem o dia-a-dia da nossa cidade. São milhares de trabalhadores e trabalhadoras que, com a força do trabalho, do suor e da luta que a vida nos exige, edificam cada tijolo que nos dá o alicerce para transformarmos os nossos sonhos em realidade. Temos o privilégio de morar em Mindelo, uma cidade agraciada com as suas belezas naturais, mas maravilhas naturais, por si só, não são suficientes para propiciar o bem-estar e a qualidade de vida de que precisamos. Com muito esforço e investimento, o poder público tem-se dedicado, nos 146 anos de existência, a superar os nossos grandes gargalos sociais e estruturais, fazendo de Mindelo uma cidade, de facto, mais justa e acolhedora”, garantiu.

A cerimónia foi presidida pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, que, no seu discurso, homenageou os filhos de todas as ilhas que contribuíram para a criação da identidade de São Vicente.

“Uma identidade feita de caminhos vários e nem sempre lineares – antes, complexos, plenos de encruzilhadas e de atalhos. Uma identidade feita de mulheres e de homens, onde o vilão se mescla hoje com o herói, onde os feitos nem sempre foram exitosos. Mas estamos, igualmente, conscientes de que a encruzilhada é difícil e que o espaço de afirmação da cidade e do seu povo não está totalmente garantido. Só nós, os mindelenses, o podemos garantir com o nosso trabalho e com a nossa determinação”, sublinhou.

O Dia da Cidade do Mindelo, assinalado a 14 de Abril, foi celebrado pela primeira vez como feriado nesta segunda-feira.