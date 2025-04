Navio Liberdadi a caminho de São Vicente

O navio Liberdadi iniciou a viagem rumo a São Vicente, para reparações na CABNAVE, após a conclusão das intervenções de emergência realizadas no Porto da Praia.

A CV Interilhas garante que a operação decorre com todas as condições de segurança garantidas, com apoio de um rebocador e das entidades competentes.

Na semana passada, durante a viagem entre Santiago e Fogo, foi detetada uma avaria no gerador do navio Liberdadi, o que levou à decisão de fazer regressar o Navio à ilha de Santiago por razões de segurança.

Durante a manobra de atracação no Porto da Praia, o navio voltou a registar uma nova falha no gerador, que comprometeu o controlo e a capacidade de manobra, resultando no embate do navio contra as rochas junto ao cais.

Não se registou qualquer incidente com a segurança dos passageiros ou da tripulação. Com o apoio dos Bombeiros e da ENAPOR, foi possível proceder ao desembarque de todos os passageiros em segurança e sem qualquer ocorrência.

Enquanto decorrem as reparações do Liberdadi, a empresa continuará a utilizar o navio Dona Tututa para assegurar temporariamente as viagens na Linha Sotavento.