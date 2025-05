Prémio Nacional de Jornalismo: E os vencedores são...

Lourdes Fortes e Nuno Andrade Ferreira, da Rádio Morabeza, venceram na categoria de Imprensa Escrita com uma reportagem publicada no Expresso das Ilhas. Ariana Vaz venceu na categoria de Rádio e Elizandra Silva na de Televisão.

A reportagem "Cabo Verde sem registo de pesca INN, mas realidade pode ser diferente" deu a vitória na categoria de Imprensa Escrita aos jornalistas Lourdes Fortes e Nuno Andrade Ferreira na edição deste ano do Prémio Nacional de Jornalismo.

A jornalista Sheilla Ribeiro, também do Expresso das Ilhas, recebeu a Menção Honrosa com a reportagem "Uma vida inteira sem ou com pouca contribuição. O que fazer na velhice?".

Na categoria Rádio a vencedora foi Ariana Vaz com a reportagem “Da Arte à Construção: Pneus Velhos Ganham Nova Vida com Soluções Criativas e Sustentáveis”. Nesta categoria, foi distinguido o jornalista Carlos Santos com a reportagem “A Voz da Independência”.

Elizandra Silva foi a vencedora Prémio Nacional de Jornalismo edição 2024 na categoria Televisão com a reportagem “O drama dos pescadores no mar de Cabo Verde”. Nesta categoria foi distinguido com Menção Honrosa o jornalista Éder Jorge Vaz com a reportagem “As dificuldades dos agricultores de Santiago Norte”.