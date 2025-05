Cabo Verde mantém posição no Índice de Desenvolvimento Humano, esclarece PNUD

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) esclareceu esta terça-feira, 6, que Cabo Verde mantém a 135ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), uma vez que os dados utilizados no relatório de 2025 já reflectem actualizações feitas após o relatório anterior, incluindo informações de países que antes não tinham dados completos.

Em comunicado, o Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF explicou que o relatório de 2024 (com dados de 2022) posicionava inicialmente Cabo Verde na 131ª posição, mas essa classificação não incluía dados actualizados de todos os países.

Com a actualização geral das informações, Cabo Verde passou a ocupar o 135º lugar — posição que se mantém no relatório de 2025, agora com uma pontuação de 0.668, acima dos 0.661 registados anteriormente.

“O que se passou é que o PNUD, após a publicação do relatório de 2022, actualizou os dados para todos os países. Logo, com novas informações, Cabo Verde ocupa o lugar 135º. Isso porque, ao darem dados mais atualizados, outros países têm melhor pontuação que Cabo Verde. Não significa que Cabo Verde perde, mas que outros países melhoram”, refere a nota.

O PNUD salienta que a leitura correcta do relatório deve ser feita à luz das atualizações anuais e não com base na posição inicial apresentada em edições anteriores.

Assim, a classificação de Cabo Verde mantém-se estável entre os dois relatórios mais recentes.

Apesar de manter a mesma posição, Cabo Verde tem registado uma evolução positiva no IDH, com 0.651 pontos em 2021, 0.664 em 2022 e 0.668 em 2023.

O Relatório sobre o Desenvolvimento Humano é publicado anualmente pelo PNUD desde 1990 e tem como objetivo avaliar o progresso dos países com base numa abordagem centrada nas pessoas e no bem-estar.