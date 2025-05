Ministro das Finanças reconhece que Cabo Verde enfrenta emergência hídrica e energética

​O vice-primeiro ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, alertou para a “grave emergência hídrica e energética” que Cabo Verde enfrenta e enfatizou a necessidade urgente de o país produzir sua própria água e energia.

Olavo Correia deixou estas considerações na noite desta sexta-feira, 17, na ilha do Sal, por ocasião das celebrações do 25º aniversário da empresa Águas de Ponta Preta (APP).

No seu discurso, o responsável governamental sublinhou a complexidade e o desafio inerentes à gestão destes sectores, que exigem um quadro regulatório robusto para garantir a sustentabilidade, a estabilidade económica e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos e às empresas.

Olavo Correia destacou a importância de um quadro regulatório cada vez mais estável e previsível, com reguladores independentes que ofereçam segurança ao sector privado e criem incentivos para a modernização de equipamentos, visando maior segurança no abastecimento de água e energia.

“É um negócio desafiante, complexo, que exige um bom quadro regulatório, mas nós não conseguiremos dar um salto no nosso futuro se não conseguimos abordar o sector numa lógica de sustentabilidade, de economia sustentável, estabilização, mas também numa lógica de garantir um serviço de qualidade permanente com impacto para os nossos concidadãos e para as empresas", frisou.

Nesse contexto, o vice-primeiro ministro reconheceu o “papel fundamental” da APP, mencionando os investimentos significativos já realizados pela empresa no país.

Salientou que, face aos desafios futuros, “Cabo Verde precisará de um investimento estimado em cinco mil milhões de euros até 2050 para garantir a transição energética, a economia circular e a descarbonização da economia”.

Correia afirmou que o Estado não terá capacidade financeira para arcar sozinho com estes custos, sendo “imperativo” mobilizar o sector privado para investir nestes sectores, numa lógica de sustentabilidade, rentabilidade, qualidade de serviço e redução de preços.

Olavo Correia expressou a confiança do Governo na APP, reconhecendo a sua experiência, equipa e resultados, manifestando o desejo de contar com a empresa para a gestão privada no futuro, visando garantir o acesso a serviços de qualidade para todos os cabo-verdianos e impulsionar o desenvolvimento económico do país.

Fundada em 2000, a APP Águas de Ponta Preta iniciou suas operações na ilha do Sal, focando em água, saneamento e energia.

Pioneira no uso de osmose inversa para dessalinização com baixo consumo energético, expandiu suas redes e serviços para acompanhar o crescimento hoteleiro.

Destacou-se pela gestão integrada da água, tratamento e reutilização de águas residuais, além de parcerias público-privadas e investimentos em energias renováveis.

Actualmente, o grupo APP actua nas nove ilhas habitadas de Cabo Verde, com um investimento acumulado de 4,7 bilhões de escudos e um forte compromisso com o desenvolvimento sustentável do país.