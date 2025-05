​PGR assina memorando de entendimento com congénere de Marrocos para reforçar cooperação judiciária

A Procuradoria-Geral da República (PGR) e a congénere de Marrocos assinaram um memorando de entendimento que visa fortalecer a cooperação judiciária entre as duas instituições. O acordo tem entre os seus objectivos consolidar os mecanismos de cooperação bilateral nos domínios judicial e técnico, especialmente na luta contra a criminalidade organizada transnacional.

O documento, de acordo com uma nota da PGR, foi rubricado no dia 12 de Maio, em Rabat, pelo Procurador-Geral da República e Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, Luís Landim, e pelo Procurador-Geral do Rei junto do Tribunal de Cassação e Presidente do Ministério Público de Marrocos, Hassan Daki.

O acordo tem como objectivo consolidar os mecanismos de cooperação bilateral nos domínios judicial e técnico, especialmente na luta contra a criminalidade organizada transnacional, contribuindo para a redução deste fenómeno, garantindo a ausência de impunidade e melhorando a qualidade dos serviços judiciais em benefício dos cidadãos de ambos os países.

Além disso, o memorando prevê o intercâmbio das melhores práticas judiciais e o estabelecimento de programas de acção conjunta, reflectindo a orientação para uma parceria estratégica entre as procuradorias dos dois países.

Antes da assinatura, o Procurador-Geral da República, Luís Landim, referiu que foi dado destaque ao reforço da cooperação judiciária e técnica na luta contra a criminalidade organizada transfronteiriça, ao intercâmbio de informações e conhecimentos jurídicos, à organização de seminários, conferências e reuniões científicas conjuntas, bem como ao apoio para garantir a ausência de impunidade e elevar a qualidade da justiça.

Durante a visita, a delegação cabo-verdiana manteve encontros com várias entidades do sector da justiça marroquino, incluindo a Presidência do Ministério Público de Rabat, o Instituto Superior da Magistratura, o Procurador do Rei de Rabat, o Procurador-Geral de Casablanca, o Presidente do Conselho Superior Judiciário, entre outras autoridades.

Segundo a nota da PGR, os encontros permitiram à delegação cabo-verdiana familiarizar-se com a organização judiciária e o quadro legal de Marrocos, bem como com a estrutura do Ministério Público e os projectos em curso relaccionados com a implementação da política criminal, a modernização da administração judiciária e o desenvolvimento de mecanismos de trabalho.

O Procurador-Geral da República - que chefiou a delegação de alto nível em Marrocos entre os dias 12 e 16 de Maio, composta por procuradores que dirigem os departamentos centrais da PGR, a Directora de Gabinete do Procurador-Geral e o Inspector Superior do Ministério Público - destacou que o memorando assinado assenta nos princípios do respeito pela soberania nacional, reciprocidade e direitos humanos.