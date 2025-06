PJ incinera cerca de 4 mil produtos estupefacientes apreendidos nas 16 comarcas do país

A Polícia Judiciária (PJ) realiza hoje a partir das 11h, no Aterro Sanitário de São Domingos, localidade de Vale do Cachopo, uma operação de incineração de quatro mil produtos estupefacientes apreendidos em todo o território nacional.

Segundo um comunicado da instituição, serão destruídas substâncias correspondentes a 4 mil produtos provenientes das 16 comarcas do país, entre os quais canábis (padjinha) na sua grande maioria, cocaína, haxixe e uma quantidade residual de anfetaminas (drogas sintéticas).

As drogas agora destruídas estavam depositadas na Casa Forte da Polícia Judiciária, tendo sido anteriormente submetidas a exames no Laboratório Científico da instituição. A operação conta já com a devida autorização do Ministério Público, titular dos respectivos processos.

De acordo com a mesma fonte, a incineração será presidida por uma procuradora da Comarca da Praia e inclui estupefacientes apreendidos tanto pela PJ como pela Polícia Nacional, em operações realizadas entre os anos de 2010 e 2023.

A operação mobiliza cerca de 70 participantes, entre elementos da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional (das regiões da Praia e São Domingos), das Forças Armadas e dos corpos de bombeiros dos dois municípios.

A PJ afirma que o objetivo é eliminar de forma segura e definitiva as drogas depositadas nesta instituição policial.