ICCA promove acção de prevenção contra exploração do trabalho infantil e adolescente na ilha Sal

O Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA) realizou hoje uma acção de sensibilização pelas ruas da Palmeira, no Sal, para reforçar a prevenção e combate a todas as formas de exploração do trabalho infantil e adolescente. A iniciativa marca o Dia Mundial de Erradicação do Trabalho Infantil, celebrado anualmente a 12 de Junho.

Embora a ilha do Sal não registe casos graves de trabalho infantil perigoso, o ICCA alerta para riscos crescentes associados ao turismo e à mendicidade infantil. A campanha visa sensibilizar a comunidade em geral e sectores específicos como comércio, transportes, restauração, operadores turísticos e guias, sobre a importância da protecção da criança. A delegada do ICCA na Ilha do Sal, Queila Soares, à imprensa, declarou que a ilha, por ser turística, torna-se um "terreno fértil" para situações de risco, especialmente a mendicidade e a exploração. "As ruas da ilha do Sal têm um forte estímulo para crianças que estão na rua, acarretando vários riscos, incluindo a exploração infantil. Daí a nossa intenção é trazer essa acção para sensibilizar toda a comunidade e reforçar também a importância do cuidado da parte da família, mas também da parte da comunidade e de todos os serviços que têm responsabilidade na matéria de protecção", salientou. A acção de sensibilização concentrou-se na comunidade da Palmeira, uma área em desenvolvimento turístico e industrial. A escolha, conforme a delegada, não foi aleatória, uma vez que a Palmeira, sendo uma comunidade piscatória, apresenta o risco de crianças estarem em contacto com a actividade de pesca, por vezes junto dos pais, o que pode configurar uma forma de trabalho infantil. Além disso, o aumento do turismo na localidade, apesar de positivo para a economia, tem levado a uma maior presença de crianças nas ruas, aumentando a vulnerabilidade à exploração. Para combater e prevenir essas situações, Queila Soares informou que Palmeira conta com um centro de dia recentemente inaugurado, que oferece uma resposta directa aos casos de crianças em situação de rua. O slogan do ICCA "Proteger as crianças contra todas as formas de violação" orienta essas iniciativas, que buscam assegurar que o trabalho infantil não se alastre na ilha, comprometendo gravemente o futuro das crianças. Queila Soares enfatizou que o objectivo primordial é reforçar a protecção e sensibilizar a todos para a necessidade de salvaguardar as crianças de qualquer forma de violação dos seus direitos. A colaboração entre diversas entidades e a comunidade é vista como fundamental para garantir um futuro digno e sem exploração para as crianças do Sal. A iniciativa é liderada pela delegada do ICCA, na ilha do Sal, em parceria com a Inspecção-geral do Trabalho (IGT), a câmara municipal e diversos outros serviços locais.

