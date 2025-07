Secretária -Geral Adjunta da ONU visita Cabo Verde pelos 50 anos de Independência

A Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Amina J. Mohammed, inicia hoje, 4 de julho, uma visita oficial a Cabo Verde, que se prolonga até dia 6, a convite do Governo, no âmbito das comemorações do 50.º aniversário da Independência nacional e dos 50 anos de cooperação entre o país e o Sistema das Nações Unidas.

“Esta visita reflete o reconhecimento internacional do percurso de Cabo Verde como nação comprometida com os valores do multilateralismo, da paz, dos direitos humanos, da democracia e do desenvolvimento sustentável”, refere a nota. O comunicado destaca ainda que esta deslocação representa uma oportunidade para consolidar e renovar os laços históricos de cooperação entre as Nações Unidas e o Estado cabo-verdiano, reforçando o compromisso conjunto com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Durante a visita, Amina J. Mohammed estará acompanhada por Jean Philippe Bernardini, Oficial Sénior de Assuntos Políticos das Nações Unidas, e representará o Secretário-Geral da ONU, António Guterres. Agenda Nos dias 4 e 5 de julho, a Secretária-Geral Adjunta participará nas celebrações centrais da Independência, na cidade da Praia, e manterá encontros com o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e membros do Governo. A agenda inclui ainda uma visita ao TechPark CV, onde irá dialogar com jovens empreendedores, e a inauguração da exposição “Cabo Verde e as Nações Unidas 50+”, que destaca o percurso da cooperação entre o país e a ONU nas áreas da educação, saúde, sustentabilidade e direitos humanos. A responsável participará também na sessão solene da Assembleia Nacional e na cerimónia oficial de evocação do Dia da Independência.

