​Navio Dona Tututa reforça ligações marítimas com a ilha do Maio

A CV Interilhas informa que o navio Dona Tututa irá reforçar a ligação com a ilha do Maio, com duas viagens por semana, devido à impossibilidade de operação do navio Kriola na rampa metálica do Porto Inglês, em virtude do assoreamento que impede manobras em condições de segurança.

De acordo com uma publicação da empresa nas redes sociais, a decisão visa assegurar o abastecimento contínuo da ilha e minimizar os impactos causados pelas limitações operacionais no porto, garantindo que a população do Maio continue a ter acesso a bens e serviços essenciais. A mesma fonte garante que o navio Dona Tututa tem a capacidade de operar com segurança na zona do cais de betão do Porto Inglês, ao contrário do Kriola, que necessita da rampa metálica, actualmente inoperacional por falta de profundidade. Com este reforço, a CV Interilhas acrescenta duas escalas semanais na rota Praia/Maio/Praia, exclusivamente dedicadas ao transporte de carga e mercadorias essenciais. A empresa afirma manter o seu compromisso de serviço público e garante que continuará a responder às necessidades dos habitantes da ilha, contribuindo para a estabilidade local e para o desenvolvimento de Cabo Verde. Entretanto, a partir desta quinta-feira, 10 de Julho, o navio Kriola retomará o seu modelo operacional regular na linha de Sotavento, com três ligações semanais entre a ilha de Santiago e a ilha do Maio.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.