​Navio Dona Tututa retoma modelo operacional fixo das linhas Redonda e Retangular a partir de 1 de Agosto

A CV Interilhas informa que, a partir do dia 1 de Agosto, o navio Dona Tututa retoma o modelo operacional fixo das linhas redonda e retangular, na sequência da conclusão dos trabalhos de desassoreamento no Porto Inglês, na ilha do Maio, e da retoma das operações do navio Kriola com transporte de passageiros e carga na rampa metálica.

Segundo a operadora, será retomado o modelo operacional fixo das linhas Redonda (São Vicente / São Nicolau / Sal / Boavista / Santiago) e Retangular (São Vicente/São Nicolau/Santiago/Fogo/São Vicente), com o navio Dona Tututa a regressar à sua programação habitual.

O navio Dona Tututa volta a operar de acordo com a sua programação regular, com partida de São Vicente na sexta-feira, 1 de Agosto, às 9h00, ligando as ilhas de São Nicolau, Sal, Boavista e Santiago, conforme previsto no modelo em vigor.

“Aos passageiros com bilhetes emitidos ao abrigo do modelo operacional adaptado da linha Redonda, solicita-se especial atenção aos horários de partida do Dona Tututa, que foram ajustados no âmbito da reorganização do modelo operacional fixo”, solicita a operadora.

Passageiros com viagem Santiago/Maio/Santiago no Dona Tututa

No mesmo comunicado, a CV Interilhas avisa aos passageiros com bilhetes adquiridos para as viagens Santiago/Maio/Santiago nos dias 2, 5, 11 e 14 de Agosto, inicialmente previstas com o navio Dona Tututa, serão realocados nas viagens operadas pelo navio Kriola, a ser realizadas nas quartas-feiras, sextas-feiras e aos domingos.

A mesma fonte, informa que por forma a realocar os passageiros da viagem do dia 2 de Agosto, será realizada uma viagem adicional à ilha do Maio no domingo, 3 de Agosto, com partida de Santiago às 10h00.