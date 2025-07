​José Luis Neves manifesta “uma certa frustração” com arquivamento do caso do atentado de 2014

José Luis Neves, filho do ex-primeiro-ministro José Maria Neves, manifesta “uma certa frustração” com o arquivamento do processo relacionado com o atentado de que foi alvo a 30 de dezembro de 2014, à porta da sua residência, na cidade da Praia. Numa nota publicada na sua página de Facebook, a vítima diz que, pelo que viveu, deseja que “tudo seja esclarecido, saber a verdade e ver a justiça feita”. É a reação de José Luis Neves ao comunicado da Procuradoria-Geral da República que dá conta que não existem provas suficientes para deduzir acusação, encerrando assim uma investigação que se arrastava há mais de uma década. “Confesso-vos que ao ler este Comunicado da PGR, o sentimento que invade a minha alma é de uma certa frustração. Porque, é óbvio que quando alguém vive o inferno que vivi, deseja que tudo seja esclarecido, deseja saber a verdade e ver a justiça feita”, refere. “Hoje, eu podia não estar aqui a ler este Comunicado da Procuradoria Geral da República (PGR) e a escrever estas linhas. Alguém quis que eu morresse há cerca de 10 anos atrás, no fatídico dia 30 de Dezembro de 2014 e perpetrou, contra mim, um violento atentado a tiro, à porta da minha casa. Mas, Deus não quis assim, não quis que eu partisse ainda....! E cá estou. Milagrosamente, mas sim!”, escreve. No texto, José Luis Neves relata o sofrimento vivido nos anos que se seguiram ao ataque, descrevendo o impacto emocional e físico que enfrentou. “O sofrimento por que passei é inenarrável. Continuar a viver era improvável e quase não foi possível”, partilha. A decisão de arquivamento, segundo o Ministério Público, baseou-se no facto de não ter sido possível reunir provas suficientes que permitissem atribuir, de forma segura e objectiva, a autoria material ou moral do crime a qualquer dos suspeitos investigados. No entanto, Neves lamenta o facto de continuar sem respostas. “Não saber a verdade é viver o resto da vida com as dúvidas e os questionamentos. E a questão é - Por que razão alguém quis tirar a minha vida, brutal e precocemente?”, questiona, referindo-se às especulações e calúnias que diz ainda enfrentar. José Luis Neves Agradece às autoridades cabo-verdianas por todas as diligências e investigações levadas a cabo, ao longo desses anos. “Espero que um dia, antes do final dos tempos, possamos ter algumas luzes sobre este caso”, diz. Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.