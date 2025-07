​São Filipe celebra 103 anos como cidade com música, feira e sessão solene

O município de São Filipe, na ilha do Fogo, celebra hoje o 103.º aniversário da sua elevação à categoria de cidade com um espectáculo musical na Alameda de Cruz dos Passos, com artistas como Trakinuz, Paulina e Triu de Fogo.

A produção do espectáculo está a cargo da empresa Fogo Entertainment e, além dos três artistas/grupos, a organização espera contar com mais um artista, cuja participação depende ainda de questões relacionadas com o transporte.

A acompanhar a actuação dos artistas, estão confirmados os DJs Cash e Rivel.

De acordo com a Inforpress, a empresa iniciou, desde quinta-feira, a montagem do palco e a vedação do espaço, uma vez que o espectáculo não é gratuito, dado que a sua produção e realização representam um custo superior a dois mil contos.

Além do espectáculo musical, a Alameda de Cruz dos Passos vai acolher, no sábado, dia 12, uma feira de gastronomia, artesanato e livros, uma conversa aberta com a participação do antigo Presidente da República, Pedro Pires, demonstração de bandeira, desfile de moda, entre outras actividades.

Esta manhã, a Casa das Bandeiras acolhe a sessão solene da Assembleia Municipal, com a participação do antigo Presidente da República, Pedro Pires, para a comemoração dos 103 anos de São Filipe enquanto cidade.

Elevada à categoria de cidade a 12 de Julho de 1922, para assinalar a efeméride, o município preparou um conjunto de actividades comemorativas, iniciado no passado dia 5 de Julho e denominado “Semana da Cidade”, com destaque para a realização da sessão solene da Assembleia Municipal.

A sessão solene inclui intervenções dos líderes das bancadas municipais do MpD e do PAICV, bem como dos presidentes da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de São Filipe, e será concluída com o discurso do ex-Chefe de Estado, Pedro Pires.