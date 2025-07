Sheilla Ribeiro, Deolinda Freire e José Mário Correia são os vencedores da 1ª edição do Prémio Nacional de Jornalismo em Proteção Social

Os jornalistas Sheilla Ribeiro, do Expresso das Ilhas, Deolinda Freire, da Televisão de Cabo Verde, e José Mário Correia, da Rádio de Alfa, são os vencedores da primeira edição do Prémio Nacional de Jornalismo em protecção social, entregue esta terça-feira, 15, pelo INPS.

A reportagem “Uma vida inteira sem ou com pouca contribuição. O que fazer na velhice?”, de Sheilla Ribeiro, foi o trabalho distinguido na categoria de Imprensa.

Na vertente Rádio, José Mário Correia venceu com o tema “Os milhões dos trabalhadores e empregados – A disputa interesseira entre BCV, INPS e Banca”.

Já na Televisão, Deolinda Freire recebeu o prémio com a reportagem “ICCA alerta sobre riscos de crianças pedintes”.

De realçar que, ainda na categoria Rádio, foi ainda atribuído um prémio de participação à jornalista Edneia Barros, da Rádio de Cabo Verde (RCV).

Prémio Nacional de Jornalismo em Protecção Social

A distinção reconhece o mérito de trabalhos jornalísticos que abordam, com rigor e sensibilidade, temáticas ligadas ao regime contributivo e não contributivo da proteção social em Cabo Verde, contribuindo para a promoção da literacia social, o reforço da cidadania e a valorização dos direitos sociais.

O Prémio Nacional de Jornalismo em Proteção Social é uma iniciativa conjunta do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Centro Nacional de Prestações Sociais (CNPS), Associação dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) e Organização Internacional do Trabalho (OIT), através do Projeto ACTION/Portugal.