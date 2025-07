Primeira-Dama desafia jornalistas a dar voz aos que não a têm e a quebrar tabus sociais

A Primeira-Dama de Cabo Verde, Débora Carvalho, enquanto Embaixadora da Fundação Merck no país, desafiou os profissionais da comunicação social a abordarem, com coragem e sentido de responsabilidade, os temas sociais mais sensíveis e urgentes da sociedade cabo-verdiana. O apelo foi feito hoje, durante a cerimónia de entrega do Prémio de Jornalismo da Fundação Merck – edição 2024, que decorreu na Cidade da Praia.

A distinção reconheceu o trabalho de quatro jornalistas cabo-verdianos que se destacaram pela abordagem de temas como o abandono escolar de meninas, a violência baseada no género, o empoderamento feminino em sectores tradicionalmente dominados por homens e a saúde mental das cabo-verdianas. “Aqui, a grande preocupação é permitir que quem não tem voz, através do trabalho dos jornalistas, possa também ver a sua questão abordada, abraçada por toda a sociedade civil", afirmou Débora Carvalho. A Primeira-Dama destacou ainda que reportagens socialmente comprometidas podem mobilizar comunidades, criar redes de apoio e pressionar o poder público a agir. A cerimónia serviu também para lançar oficialmente a edição de 2025 do Prémio, com candidaturas abertas até Setembro. “Precisamos falar da infertilidade, da pressão injusta sobre as mulheres e de tantas outras questões que permanecem no silêncio”, acrescentou a Primeira-Dama, apelando à participação activa dos jornalistas cabo-verdianos. Promovido em parceria com a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC), o Prémio reforça a importância do jornalismo como agente de mudança e justiça social.

