Bolsas de estudo para o Ensino Superior mais do que duplicam em oito anos

O número de bolsas de estudo atribuídas para o Ensino Superior passou de 679 no ano lectivo 2017/2018 para 1.416 em 2024/2025. Actualmente, o Programa de Bolsas de Estudos beneficia 3.560 estudantes, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério da Educação.

De acordo com os dados da Acção Social Escolar, os concursos nacionais e internacionais para atribuição de bolsas têm decorrido normalmente, com a introdução de melhorias significativas nos respectivos regulamentos.

O Programa de Bolsas de Estudo beneficia actualmente 3.560 estudantes do Ensino Superior, tanto em universidades nacionais como no exterior, principalmente em Portugal e no Brasil.

Conforme a mesma fonte, o Governo investe anualmente cerca de 530 mil contos, a fundo perdido, através da verba inscrita no orçamento da FICASE, para apoiar a formação superior dos estudantes.

Para o ano lectivo 2024/2025, foram disponibilizadas 1.300 novas bolsas para formação superior em Cabo Verde e 90 para o exterior, das quais 60 destinam-se a Portugal e 30 ao Brasil.

O concurso nacional contempla ainda candidatos da diáspora cabo-verdiana.

Estudantes em países como Marrocos, Senegal e Rússia também têm sido contemplados com subsídios no âmbito do programa.