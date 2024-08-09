Bombeiros de São Vicente vão entrar em greve durante festival da Baía das Gatas

O delegado do Siacsa em São Vicente, Heidy Ganeto, disse hoje que os bombeiros municipais de São Vicente vão iniciar uma greve, de 14 até 18 de Agosto, durante o festival da Baía das Gatas.

Em declarações à Inforpress, Heidy Ganeto, delegado do Sindicato da Indústria, Agricultura, Comércio e Afins (Siacsa), explicou que o pré-aviso de greve dos bombeiros foi entregue na Direcção-Geral do Trabalho, junto com o anúncio da greve dos coveiros e dos nadadores salvadores que também enfrentam problemas laborais.

Segundo a mesma fonte, os bombeiros exigem que a Câmara Municipal cumpra a acta de entendimento assinado entre o sindicato e a autarquia a 05 de Agosto de 2024.

“O documento tinha 10 pendências e a edilidade cumpriu apenas a actualização da tabela salarial”, argumentou a mesma fonte para quem os bombeiros ainda exigem o subsídio de risco.

Sobre os nadadores-salvadores, o sindicalista explicou que pedem um reajuste salarial de 25 para 30 mil escudos, um subsídio de 25 por cento (%) do salário base e materiais de trabalho.

Enquanto os coveiros que trabalham no cemitério municipal exigem um reajuste salarial de 19 para 25 mil escudos, um subsídio de 25% e ainda equipamentos adequados para a função que desempenham.